Sampdoria | Manfredi era a Singapore per nuovi investitori

... ed era stato introdotto ad aprile proprio per la questione. Ed è qui che si concentra la lotta di Radrizzani e. L'articolo obbliga a chiudere le sessioni in attivo, ma un comma ...... con il club preso per i capelli dai proprietarie Radrizzani e salvato in extremis dal fallimento. Sai che il percorso sarà lungo e difficile, ma anche che alleni la, una società ...

Cessione Sampdoria, Il Secolo XIX: Manfredi cerca soci a ... ClubDoria46.it

Sampdoria, non solo il Parma all'orizzonte: Manfredi cerca soci a Singapore Parma Live

Oltre alla questione del mercato bloccato Matteo Manfredi, il proprietario della Sampdoria, nei giorni scorsi era impegnato in un'altra missione per il club blucerchiato. L'imprenditore, socio di ...Mentre i ragazzi di Andrea Pirlo stanno facendo fatica in questo inizio di campionato, con già tre sconfitte nelle prime cinque partite, ecco che in casa Sampdoria si aspetta a breve il ritorno in Ita ...