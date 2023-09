Sampdoria | Manfredi a caccia di nuovi investitori | spunta un'opzione asiatica

“Bambole, non c’è una lira”. Sbrigativamente la battuta a mo’ di epitaffio calza a pennello per il probabile...

I due dirigenti saranno presenti al Ferraris per la prima di campionato in casa, venerdì contro il Pisa .

Commenta per primo Oltre alla questione del mercato bloccato Matteo, il proprietario della, nei giorni scorsi era impegnato in un'altra missione per il club blucerchiato. L'imprenditore, socio di Radrizzani, è infatti appena rientrato da Singapore,...... ed era stato introdotto ad aprile proprio per la questione. Ed è qui che si concentra la lotta di Radrizzani e. L'articolo obbliga a chiudere le sessioni in attivo, ma un comma ...

Oltre alla questione del mercato bloccato Matteo Manfredi, il proprietario della Sampdoria, nei giorni scorsi era impegnato in un'altra missione per il club blucerchiato. L'imprenditore, socio di ...Mentre i ragazzi di Andrea Pirlo stanno facendo fatica in questo inizio di campionato, con già tre sconfitte nelle prime cinque partite, ecco che in casa Sampdoria si aspetta a breve il ritorno in Ita ...