Samira e Paolo | il tema della paternità al Grande Fratello | cosa accadrà nella 4a puntata del 21 settembre

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 21 settembre 2023) Alle 21.30, puntualissimi, prenderà il via la quartadi, in onda come sempre su Canale 5 fino a notte fonda. Alla conduzione troveremo Alfonso Signorini, pronto ad entrareCasa di Cinecittà ed in quella degli italiani, in compagnia dell’opinionista Cesara Buonamici egiovane Rebecca Staffelli, con la lettura dei commenti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.