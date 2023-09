Salvini “L' Europa si svegli su Lampedusa e Brennero”

(Di giovedì 21 settembre 2023) GENOVA (ITALPRESS) – “A me interessa solo che si fermi questo flusso inaccettabile e che l'ale asi”. Lo ha detto il vicepremier Matteo, ministro delle Infrastrutture, a margine di un incontro sulle infrastrutture in prefettura a Genova. “Non può esserci una unione europea distratta acon un'Italia lasciata completamente da sola. E quando si è lasciati da soli bisogna attrezzarsi e difendersi con ogni mezzo democraticamente necessario, navi comprese evidentemente. Idem al– continua-: l'si è voltata dall'altra parte, permette l'arrivo di immigrati dal Nord Africa, permette la chiusura dei valichi di frontiera agli austriaci. Sono cose inaccettabili e sarò ...

Nel paese si contano circa due milioni di sfollati, molti dei quali arriveranno intramite ... Italia Meloni in difficoltà è costretta a inseguire la progaganda diGiulia Merlo Prossime ...... modificò solo in minima parte e con gran fatica quei decretiche il medesimo premier aveva ... Ed è, in giro per l', meno solo e meno alieno di quel che appare. Quel radicalismo è assai ...

Matteo Salvini scuote l'Europa: "Li fermeremo con ogni mezzo necessario" Il Tempo

Immigrazione, Salvini sfida l'Europa: "Pronti a ogni mezzo necessario" Liberoquotidiano.it

GENOVA (ITALPRESS) – “A me interessa solo che si fermi questo flusso inaccettabile e che l’Europa al Brennero e a Lampedusa si svegli”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, ministro delle ...Occasioni sprecate Se tutti i governi adottassero la logica di Meloni e Salvini, proprio noi saremmo i più danneggiati (con l’Europa intera). Bisogna uscire da questa logica, distruttiva e ...