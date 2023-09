Salerno | sgominata associazione a delinquere a Mercatello

Leggi su zon

(Di giovedì 21 settembre 2023) In data odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di. La Repubblica ha effettuato la richiesta sulla base di tre diversi procedimenti. Questi hanno portato a sgominare un’finalizzata allo spaccio di diverse sostanze stupefacenti. La Procura della Repubblica ha richiesto vari mandati d’arresto. I provvedimenti per l’diprevedono un’ordinanza cautelare: – in carcere, nei confronti di A.A., in qualità di capo, promotore e organizzatore. A.R., N.M., S.P., A.D., F.M., G.P., G.R., in qualità di partecipi;– agli arresti domiciliari, nei confronti di P.G., in qualità di partecipe, di ...