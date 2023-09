(Di giovedì 21 settembre 2023) Leggi Anche, 38enne uccide la: fermato Leggi Anche Trapani, uccide la ex compagna e si suicida - Lei l'aveva denunciato per stalking Leggi Anche Femminicidio di Trapani, le ...

Leggi Anche, 38enne uccide la moglie a coltellate: fermato Leggi Anche Trapani, uccide la ex compagna e si suicida -l'aveva denunciato per stalking Leggi Anche Femminicidio di Trapani, le amiche di ...Leggi Anche Trapani, uccide la ex compagna e si suicida -l'aveva denunciato per stalking Leggi Anche, 38enne uccide la moglie a coltellate: fermato L'omicidio è avvenuto in via Vittorio Veneto, nel pieno centro di Tombolo. I carabinieri della ...

Salerno, "lei mi tradiva": parla l'uomo che ha ucciso la moglie a coltellate TGCOM

Femminicidio a Battipaglia, il killer: «Lei mi tradiva» la Città di Salerno

L'artista Tomaso Binga nasce a Salerno nel 1931 e già da tempo spiega di aver scelto uno pseudonimo maschile per parodiare i privilegi culturali riservati agli uomini. Lei infatti è Bianca Pucciarelli ...Ci sarebbe un movente di gelosia dietro il femminicidio di Lago di Battipaglia: durante le vacanze, la donna avrebbe ammesso la sua infedeltà. Poi la lite fuoriosa e un colpo alla gola ...