Salernitana | a sorpresa Dia non convocato

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo aver già saltato le sfide con Lecce e Torino, Boulaye Dia non è statonemmeno per la sfida di domani contro il Frosinone. A differenza di quanto ipotizzato nelle scorse ore, l’attaccante non è stato inserito nella lista dei convocati da Paulo Sousa. Ufficialmente si tratta di una decisione dello staff tecnico che lo ha avuto a disposizione soltanto a partire da martedì e non lo considererebbe pronto dal punto di vista fisico. Ma è chiaro che dopo le tensioni delle scorse settimane tra società e calciatore, il caso è destinato a far discutere ancora molto. Probabile che la società abbia voluto salvaguardare anche gli equilibri interni allo spogliatoio. Sta di fatto che la squadra campana affronterà una partita molto importante senza il suo calciatore di punta. Laresta vigile e spera di poter ...

- Frosinone è una partita valida per la quinta giornata di Serie A e si gioca venerdì ... Insieme al Lecce, quarto in classifica dietro a Inter, Juve e Milan, i ciociari sono ladi ...... come dimostrano gli importanti successi casalinghi contro Lazio ee il pareggio di Firenze, che sono valsi al tecnico il primo premio di Coach Of The Month di questo campionato'.

Dopo aver già saltato le sfide con Lecce e Torino, Boulaye Dia non è stato convocato nemmeno per la sfida di domani contro il Frosinone. (ANSA)