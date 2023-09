Sala | “Va trovato il modo per limitare gli affitti brevi | il modello Airbnb a New York è già finito Lo sgombero dello Splendor? Inevitabile”

(Di giovedì 21 settembre 2023) “Tutte le volte che c’è un’illegalità le forze dell’ordine devono fare la loro parte, poi il problema è chiaro che non lo risolviamo così”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppecommentando lodegli studenti che hanno occupato l’ex cinemaper protesta contro il caro. Domani il sindaco incontrerà a Palazzo Marino, sede del Comune, studenti che protestano e rettori delle università. “Parleremo di quello che stiamo facendo per diffondere e facilitare gli studentati, per cercare di convenzionare il più possibile – ha proseguito – . Poi rimane il fatto che, ripensando a quello che ho visto a New, lì ildi. In Italia il sindaco ha tanti poteri sotto alcuni punti di vista e zero ...

... il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si èfaccia a faccia con uno dei membri del ... Una volta finito il suo discorso si è però alzato e ha abbandonato la, rifiutandosi di ascoltare le ...La performance di Chiara Luzzana è il 29 settembre inFucine alle ore 12:30. Si è chiusa in ... L'ha"Non so che suono abbia l'anima, ma sono certa di esserci andata vicina. Credo che in ...

Sala, dove la città nacque. Oggi tanto caos e inciviltà - Sala, dove la ... LA NAZIONE

Tragedia della solitudine a Fidenza: trovato il cadavere di un'anziana in pieno centro ParmaToday

E’ in programma questa sera alla sala Sangiorgi di Forlì il secondo dei quattro concerti della seconda fase della rassegna musicale Sadurano Serenade, promossa dall’associazione Amici di don Dario, in ..."Ecco, vedete questa lattina Ricordini come questo sono all’ordine del giorno: la sera ci vorrebbero più controlli, i giovani giocano a pallone in strada contro i nostri muri perché sanno che nessuno ...