Sainz | I punti deboli della Ferrari non sono cambiati nonostante la vittoria di Singapore in F1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 21 settembre 2023) Aha conquistato la sua seconda pole consecutiva per la stagione 2023 e, mentre lehanno ancora faticato a replicare il loro ritmo sul giro, lo spagnolo ha sfruttato il fine settimana di pausaRed Bull per interrompere la striscia di vittorie di quest’ultima. Sebbene la primastagionale non legata alla Red Bull sia stata un tonico necessario per laha avvertito che la sua SF-23 non è cambiata e che continua a mostrare caratteristiche di maneggevolezza imprevedibili in vista di una progettazione pulita per il 2024. “No, onestamente non c’è nulla di fondamentale che sia cambiato sulla vettura dall’iniziostagione”, ha rispostoquando Motorsport.com gli ha chiesto se ...