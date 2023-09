Ryder Cup Roma 2023 | Chimenti | “Non ci credeva nessuno | mi sono giocato ruolo presidente”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 21 settembre 2023) (Adnkronos) – AllaCup, dal 29 settembre al 1 ottobre, “non ci, ma ho avuto ragione”. Così ildella Federgolf Franco, alla presentazione della programmazione di Sky per laCup. “Ho la fortuna di avere un certo carattere, non mi lascio prendere mai dall’entusiasmo, è la mia natura, se così fosse stato oggi non sarei qui, ma da qualche parte a curarmi. Sinceramente è come aver subito un trauma quasi irreversibile. Sapevo benissimo a cosa andavamo incontro, l’ho affrontato anche se sapevo che mi sareila mia poltrona daper una idea, ma l’ho perseguita. E’ più importante far valere ciò che avevo in mente che rimanere dietro”. “Ho vissuto ...