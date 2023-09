Russia | il blitz notturno in Ucraina | bombe su Cherkasy

... il solenne silenzio calato intorno a tutta la faccenda non fanno che alimentare il sospetto che dietro ilsi siano mossi forze o servizi segreti occidentali, e non la...osservatori non è sfuggito il tempismo della rivoluzione nella Difesa di Kiev in vista del... che ora devono gestire anche il nodo. Anche su questo capitolo, la Cina sembra intenzionata ad ...

Dalla guerriglia di Kiev al blitz in Crimea: ecco cos'è rimasto della ... Inside Over

Guerra, blitz dell'esercito ucraino in Crimea: perdite tra i russi TGLA7

Kiev ha confermato un attacco missilistico ai siti delle attrezzature russe nella Crimea. Registrate potenti esplosioni ...Biden all'Onu: "Resteremo al fianco del coraggioso popolo ucraino". Il presidente nel suo intervento all'Assemblea Generale.