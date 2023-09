Rupert Murdoch lascia la Fox

Cambiare o morire, ordinavaa sua volta, ai suoi. In effetti il New York Times si è organizzato per cambiare, per non restare con i piedi nel pantano. Ha contato su una redazione ...annuncia le dimissioni dalla carica di presidente di Fox e News Corp. Il magnate consegna il testimone del suo impero mediatico al figlio Lachlan che guiderà entrambe le società. Per ...

La fine dei Murdoch: «Rupert augura la morte a Trump. E ora il suo impero è giunto al termine naturale» Corriere della Sera

Ecco su chi, nel nostro mondo, sono modellati i protagonisti della serie tv del momento Rupert Murdoch, che ha iniziato negli anni Cinquanta con un piccolo giornale australiano, ha costruito un impero ...Il presidente 92enne di Fox e News Corp, Rupert Murdoch, ha annunciato che a novembre lascerà il suo ruolo. Sarà sostituto dal figlio Lachlan ...