Rugby | rissa nell’amichevole Padova-Rovigo | record di 62 squalifiche

(Di giovedì 21 settembre 2023) Meno male che ilè noto per essere lo sport del fair play, del terzo tempo e via dicendo. Intanto però ha appena stabilito unnon certo lusinghiero: 62 giocatori squalificati per unadurante un’amichevole. La partita si è giocata venerdì e vedeva di fronte Petrarcae Femi-Cz, storicamente rivali. Dopo un placcaggio durissimo di Matteo Panunzi su Facundo Diederich, quest’ultimo ha colpito con un pugno alla testa il rivale del. Da lì è scattata una mega. Alla scazzottata hanno partecipato più o meno tutti i giocatori, come dimostra la decisione presa oggi dal giudice sportivo della Federazione italiana: 62che riguardano 30 giocatori dele 32 del ...

