Roma | scarcerato 74enne che seminò panico alla stazione Tiburtina

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Accolto il ricorso dell'uomo che il 24 agosto scorso aveva cercato di rapinare la cassiera di un bar sparando in aria con una pistola lanciarazzioggi ilche il 24 agosto scorso aveva seminato ilin un bar nella galleria commerciale della, tentando di rapinare la cassiera, sparando in aria con una pistola lanciarazzi. Il tribunale del Riesame diha accolto, infatti, il ricorso della difesa. Nel suo zaino aveva un’ascia, coltelli, balestre, dardi e cartucce. L’uomo, cittadino ceco, era stato bloccato e poi arrestato dPolfer, arresto convalidato il giorno dopo a piazzale Clodio, dove però non fu possibile procedere all’interrogatorio di garanzia per mancanza di un interprete. All’udienza in rito abbreviato, che si è ...