Roma | maxi blitz interforze a Tor Bella Monaca | 300 uomini in campo Perquisizioni nelle zone dello spaccio

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 21 settembre 2023)a Tor, alla periferia di. Da questa mattina è in corso un’operazionedi Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale diCapitale tra viale dell’Archeologia e lelimitrofe note per lodi droga. In corso diversealla ricerca di stupefacenti e di armi. Sono impiegati circa 300per ripristinare la legalità nel quaartiere e svolgere un’azione antidegrado. Un’operazione decisa in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura. Tordall’alba Un’operazione ad alto impatto per dimostrare che lo ...