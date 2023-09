Roma | doccia gelata per Mourinho | infortunio per il big

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 21 settembre 2023) Subito una pessima notizia per il tecnico portoghese, costretto a fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti. Tifosi in apprensione. Settimana importante per il calcio europeo. Da martedì sono infatti iniziate le coppe e dopo le gare di Champions League, come di consueto oggi è ufficialmente iniziata la fase a gironi di Europa League. A scendere in campo, tra le squadre italiane, ci sono lae l’Atalanta dopo il quinto e sesto posto nello scorso campionato. Proprio i Giallorossi hanno iniziato la manifestazione alle 18.45 in Moldavia sul campo dello Sheriff Tiraspol, avversario affrontato due anni fa dall’Inter in Champions League. Il sorteggio del 31 agosto è stato abbastanza benevolo per i capitolini che hanno l’obiettivo di chiudere il discorso qualificazione il prima possibile, magari iniziando con una vittoria già oggi. Dopo neanche trenta minuti di ...