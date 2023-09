Roma | cede una condotta idrica ed è caos al Gianicolense

Leggi su agi

(Di giovedì 21 settembre 2023) AGI - Ènel quadrante sud didove dal tardo pomeriggio di oggi la circolazione è andata in tilt per la rottura di una tubaturasulla circonvallazionenei pressi dell'ospedale San Camillo vicino al cantiere dove sono in corso i lavori per l'ammodernamento delle rotaie del tram "8". Il traffico automobilistico è impazzito e migliaia di abitazioni risultano al momento senza acqua. Non solo, ma la pendenza del quartiere ha fatto si' che l'acqua abbia trasformato la corsia in un torrente creando panico tra chi viaggiava in auto o in moto. Sul posto ci sono gli agenti della polizia locale del Gruppo Monteverde che, prima dell'ospedale San Camillo-Forlanini, hanno deviato il traffico in via Ramazzini. Acea Ato 2, in una nota, ha fatto sapere che i tecnici sono al lavoro per eliminare lo ...