Roma | allarme bomba per pacco sospetto a ministero ma erano pasticcini

(Di giovedì 21 settembre 2023), 21 set. (Adnkronos) - Falsoaldell'Ambiente in via Cristoforo Colombo a, dove i vigilantes hanno ritenutounrecapitato oggi. C'è stata un'evacuazione spontanea e i dipendenti dei primi due piani sono usciti dal palazzo. Dopo le verifiche è emerso nel, che proveniva da una pasticceria, c'solo dolci. Sul posto i carabinieri della compagniaEur. Ultima Generazione in una nota dichiara "di essere estranea alla vicenda, riportata da alcuni organi di stampa, relativa al presuntopresso ildell'Ambiente. Condanna categoricamente l'atto e ribadisce la propria natura non violenta".

Tiene banco il capitolo Infortunati in casa Roma . In vista della sfida contro l’Empoli, Mourinho dovrebbe recuperare Dybala, ma attenzione a tutti ...

Nel 2022 la presenza della Vespa Orientalis a Roma aveva dato il via a una sorta di psicosi. Tante segnalazioni per la presenza di questo insetto ...

Andrea Lunerti, esperto zoofilo che in prima persona interviene per sgomberare le case dai nidi, lancia l’allarme : “Il pericolo è stato ...

Falso allarme al Ministero dell’Ambiente in via Cristoforo Colombo a Roma , dove i vigilantes hanno ritenuto sospetto un pacco recapitato oggi. C’è ...

... che lancia l'da mesi, fa parte di questi falsificatori. Non c'è la sinistra, ma merita una menzione il paragrafo sul Frecciarossa- Pompei (il treno "prova tangibile" dell'"impegno ...... infatti, sono in bilico: per l'Ocse e per l'Unione europea Parigi e Berlino faranno meglio di... Un campanello diin un trend positivo che, anche in questo caso, è partito con Draghi. Nel ...

Roma, pacco sospetto a ministero: scatta allarme bomba ma erano ... Adnkronos

Roma, falso allarme bomba al ministero dell'Ambiente: palazzo evacuato ma nel pacco sospetto c'erano libri e biscotti Corriere Roma

Roma, 21 set. (Adnkronos) – Falso allarme al ministero dell’Ambiente in via Cristoforo Colombo a Roma, dove i vigilantes hanno ritenuto sospetto un pacco recapitato oggi. C’è stata un’evacuazione ...Momenti di tensione al ministero dell’Ambiente dove nel pomeriggio è scattato un falso allarme bomba. In una scatola incustodita c’erano dolci. Ultima Generazione si dichiara “estranea alla vicenda”.