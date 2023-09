Ritorno in Europa con vittoria | l' Atalanta batte il Rakow

(Di giovedì 21 settembre 2023) BERGAMO (ITALPRESS) – L'festeggia ilincon una. I bergamaschi si impongono 2-0 contro ilgrazie alle reti di De Ketelaere ed Ederson, entrambe arrivate nella ripresa. Successo importantissimo per gli uomini di Gasperini: Koopmeiners e compagni hanno voltato pagina dopo il ko di Firenze e lanciano un segnale allo Sporting, prossimo avversario inLeague e oggi vincitore per 2-1 in casa dello Sturm Graz. Senza Gianluca Scamacca – l'attaccante azzurro potrebbe tornare dopo la sosta per le nazionali -, Gasperini ha schierato Luis Muriel al centro dell'attacco, supportato da De Ketelaere e Lookman. Modulo speculare per il, Szwarga ha deciso di giocarsela praticamente uomo contro uomo lasciando pochi spazi ai nerazzurri: il ...

BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta festeggia il ritorno in Europa con una vittoria. I bergamaschi si impongono 2-0 contro il Rakow grazie alle reti di De Ketelaere ed Ederson, entrambe arrivate nella ...Il ritorno in Europa dopo un solo anno d’assenza per l’Atalanta vede subito una prova convincente dell’undici di Gasperini. Dopo un primo tempo un po’ abulico, gli orobici si svegliano e chiudono i ...