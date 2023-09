Ritorno in Europa con vittoria | l' Atalanta batte il Rakow

(Di giovedì 21 settembre 2023) I nerazzurri si impongono 2-0 in casa grazie alle reti di De Ketelaere ed Ederson BERGAMO - L'festeggia ilincon una. I bergamaschi si impongono 2-0 contro ilgrazie alle reti di De Ketelaere ed Ederson, entrambe arrivate nella ripresa. Successo importantissim

Neymar all’Al-Hilal, ma con in mente già il suo futuro ritorno in Europa : ecco la rivelazione sull’attaccante brasiliano Secondo quanto scrive il ...

Dalbert , calciatore brasiliano ex Cagliari e ora svincolato, ha parlato a ge.globo: "La mia priorità è restare in Europa, ma...

Valentino Lazaro , esterno del Torino, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione in granata. I dettagli Valentino Lazaro , esterno del ...

L'Atalanta inizia al meglio il cammino in Europa League superando i campioni di Polonia. La Dea fatica ad esprimere il suo calcio nel primo tempo ma nella ripresa potrebbe dilagare. Tre punti importan ...