Rimprovera straniero che attraversa col rosso | vigile aggredito a calci e pugni

Monza, rimprovera i ragazzi che accarezzano il suo cane e viene ... Secolo d'Italia

Mangia gli spaghetti con le bacchette e viene rimproverato dal cameriere: “Siamo in Italia, non in… Il Fatto Quotidiano

Mangiare gli spaghetti con le bacchette e non con la forchetta Se lo fai in Italia potrebbe far storcere il naso a qualche cameriere preoccupato che tu apprenda – se sei straniero – le tradizioni e i ...Mangiare gli spaghetti con le bacchette e non con la forchetta Se lo fai in Italia potrebbe far storcere il naso a qualche cameriere preoccupato che tu apprenda – se sei straniero – le tradizioni e i ...