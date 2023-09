Riforme | Fratoianni | ' Calenda? Dialogo opposizioni sempre benvenuto' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "La possibilità di discutere èbenvenuta come è positiva la comune opposizione all'ipotesi di premierato" che il governo ha annunciato di mettere in campo. "Poi su quale proposta, vediamo. Ma è giusto confrontarsi". Nicolarisponde così all'Adnkronos in merito alla proposta lanciata da Carloa tutte le forze di opposizione per costruire una posizione unitaria sulle riforme.