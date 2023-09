Riforme | Conte “Rafforzare i poteri del premier”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Noi non partiamo dal presupposto che dobbiamo affidarci all'avventurismo costituzionale. C'è la convinzione che il governo non sia abbastanza forte. Allora dobbiamo lavorare chirurgicamente perquesto aspetto attraverso il rafforzamento del potere del presidente del Consiglio attraverso la sfiducia costruttiva. Ilal momento può rimuovere un sottosegretario ma non il ministro, siamo in un vulnus politico che deve finire. Oggi Meloni deve chiedere la cortesia alla Santanchè di dimettersi, questo è uno sconcio a livello europeo. Spero si faccia sentire”. Così il presidente M5S, Giuseppe, in conferenza stampa ala Camera. Sull'ipotesi del cancellierato tedesco ha aggiunto: “Noi vogliamo la riforma della legge elettorale in senso proporzionale per esempio, ma non vogliamo trapiantare un nuovo ...