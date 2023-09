Riforma istituti tecnici e professionali | Valditara | “Un cambiamento inclusivo La filiera può essere canale formativo di Serie A”

... da mesi, stiamo chiedendo - senza avere alcun riscontro! - di intervenire con urgenza sulla gestione dei detenuti stranieri, dei malati psichiatrici, della riorganizzazione, della...Scarica la bozzatecnici e professionali, Valditara: "Così diventa un canale di Serie A"

Riforma istituti tecnici e professionali, ecco cosa cambia. Flc Cgil critica: “Si riduce l’autorevolezza educativa della scuola” [VIDEO] Orizzonte Scuola

Scuola: il Consiglio dei Ministri approva la riforma degli istituti tecnici, ecco il nuovo modello 4+2 Informazione Fiscale

la modifica della legge elettorale e il rafforzamento degli istituti di partecipazione come referendum e leggi di iniziativa popolare", aggiunge la segretaria dem. Anche per Giuseppe Conte quello ...La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, commenta la proposta di Carlo Calenda, leader di Azione, di introdurre in Italia il 'cancellierato' sul ...