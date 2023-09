Riapre al pubblico dopo 50 anni la Domus Tiberiana Sangiuliano | “Risultato storico”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il Parco archeologico del Colosseo apre alla, a distanza di quasi 50 ann. L’insorgere dei gravi problemi strutturali ne avevano determinato la chiusura e importanti interventi di restauro. La grandiosa residenza imperiale, estesa per circa 4 ettari sul colle Palatino, si affaccia sulla valle del Foro Romano con poderose arcate su più livelli, immagine iconica di quest’angolo della città antica. Con l’apertura del palazzo viene ripristinata la circolarità dei percorsi tra Foro Romano e Palatino, attraverso la rampa di Domiziano e gli horti farnesiani: il visitatore, che entra nel palazzo percorrendo la via coperta nota come Clivo della Vittoria, avrà cosi la percezione dell’antico cammino percorso dall’imperatore e dalla corte per raggiungere la grandiosa residenza privata....