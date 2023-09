rimanda così l'appuntamento con l'esordio in Champions League con la maglia del Napoli.Il Napoli ha acquistato, in coda di mercato, Jesperdall'Eintracht Francoforte. Non era però il primissimo obiettivo per la fascia destra, perché gli azzurri avevano puntato con forza Takefusa Kubo , stella giapponese della Real Sociedad. ...

Retroscena Lindstrom, stava entrando a Braga: perché Garcia ha cambiato idea Corriere dello Sport

TMW - Napoli, era Kubo il grande obiettivo prima di Lindstrom: il ... CalcioNapoli24

L'esterno offensivo del Napoli si trovava già a bordocampo pronto a fare il suo ingresso, poi il colpo di scena: la ricostruzione ...Emerge un retroscena di mercato sul Napoli, De Laurentiis ha infatti provato fino all'ultimo a soffiare un colpo all'Inter, che ha però chiuso l'affare ...