Renzi scippa a Calenda una deputata e attacca Meloni sul viaggio all’Onu | «Sarebbe dovuta andare da Biden | non in pizzeria» – Il video

(Di giovedì 21 settembre 2023) Continua la guerriglia politica a bassa intensità tra gli ex alleati Matteoe Carlo. Oggi il leader di Italia Viva ha convocato una conferenza stampa alla sede della Stampa estera, a Roma, per presentare con tutti gli onori tre nuovi ingressi nel nuovo partito: un’assessora della Regione Sardegna, Anita Pili (eletta nella maggioranza di centrodestra di Christian Solinas con la lista Sardegna 20Venti), una consigliera comunale di Genova, Arianna Viscogliosi (ex assessora con Marco Bucci, area centrodestra), ma soprattutto – per il valore politico – laIsabella De Monte, in uscita da Azione. Un dispetto in piena regola a, che nelle scorse settimane ha convinto l’ex ministra Elena Bonetti a lasciare il partito diper approdare «al suo fianco» e che potrebbe presto ...