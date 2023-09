La7.it - Matteocontro tutti. Nella conferenza stampa nella sala della Stampa Estera a Roma, in cui ha annunciato qualche ingresso nel suo partito, il leader di Italia Viva non ha risparmiato ...Sempre sulla questione migrantiGiorgia Meloni: 'Ha cambiato idea'. E ancora: 'Meloni su questo sta perdendo la faccia, non perché dice cose sbagliate ma perché viene da 10 anni in cui ...

Renzi attacca tutti: 'Azione giustizialista, Forza Italia ha abdicato alla sua storia' TGLA7

Renzi attacca governo e Pd. "Opposizione a tutti e due" ilGiornale.it

Il leader di Iv ha poi ribadito di non aver mai voluto i campi profughi lager in Libia: "Li hanno fatti altri" ...Non fa sconti Matteo Renzi che ne ha per tutti e a Stasera Italia su Rete4 non le manda a dire a Meloni, Salvini e Conte. Ospite di Stasera Italia su ...