Real Sociedad | Alguacil | «Abbiamo perso due punti…»

(Di giovedì 21 settembre 2023) Imanol, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro l’Inter Imanol, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro l’Inter in Champions. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «fatto tutto quello che serviva per vincere la partita. Fa male, avevamo fatto tutto per vincere questa partita. Non credo che questo ce lo possa togliere nessuno:fatto una grandissima partita e creato tante occasioni e dovevamo finalizzarle».