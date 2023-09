Real Madrid | Rodrygo | «Se segno poco? Sono tranquillo perché so che i gol arriveranno»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 settembre 2023), giocatore del, ha parlato ai microfoni di Movistar al termine del match di Champions contro l’Union Berlino, giocatore del, ha parlato ai microfoni di Movistar al termine del match di Champions contro l’Union Berlino. PAROLE – «Bellingham? La palla è rimasta a lui. Lasciamolo continuare così, ci sta aiutando, per fortuna o no (ride ndr.). Ho sbagliato tanti gol. Prima no e segnavo di più ma in questa stagione è il contrario.come sempreso che i gol. È solo questione di tempo. Modric? Adesso mi piace ancora di più Modricnon gioca così tanto, ma sa che per noi è molto importante che giochi o meno».