Real Madrid | Bellingham nella storia | eguagliato un record di Ronaldo

... ma l'Atleticoera un competitor di livello superiore e quindi Sarri ha portato a casa un ... che era insidiosa per motivi ambientali più che per il valore tecnico dellaSociedad. Vero a ...Il nuovo numero 5 del, pagato in estate 103 milioni di euro, ha conquistato tifosi, opinione pubblica e ovviamente Carlo Ancelotti in appena un mese, il tempo intercorso dal suo debutto ...

Meret: 'Bisogna lavorare ancora, con il Real Madrid non sarà decisiva' AreaNapoli.it

Nel corso dell'estate Kevin Punter è sembrato a un passo dalla firma del Barcelona prima che il Partizan Belgrado ne annunciasse il rinnovo. "Sentivo che il ...Terminato l'anno del colombiano la dirigenza potrebbe tentare il colpo Vazquez in uscita dal Real Madrid a parametro zero, soluzione usato sicuro per Inzaghi ...