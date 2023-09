Ranieri non basta | Genk beffa la Fiorentina | finisce 2-2

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 settembre 2023)(BELGIO) (ITALPRESS) – Lainaugura la propria Conference League con un pareggio per 2-2 contro ilalla Cegeka Arena. Tutti e quattro i gol arrivano da palla inattiva: in goldue volte per i viola, Zeqiri e Mckenzie per il. Tanti rimpianti per unadistratta sui calci piazzati e sprecona in zona gol. Sette cambi di formazione nellarispetto alla partita contro l'Atalanta: assente Bonaventura per infortunio, mentre Beltran vince il ballottaggio in attacco con Nzola. Primo tempo vivace e con ben tre gol alla Cegeka Arena: ilcome lapredilige giocare un calcio offensivo e improntato sul pressing alto. Il match si sblocca subito al 7?, grazie al colpo di testa di ...