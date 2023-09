Ragazzina disabile violentata dal compagno della mamma

Come raccontano i media locali, i volontari del centro sociale si sono insospettiti dopo alcuni messaggi inviati dal 46enne allae dai sempre più frequenti allontanamenti della giovane con ...L'episodio era accaduto nell'appartamento in cui Omerovic vive con la sorella, nel ... "Non ti azzardare mai più a fare quelle cose , a scattare foto a quella". In seguito avrebbe ...

Ragazzina disabile violentata dal compagno della madre: tutti e due ... JUORNO.it

Sassari, 71enne a processo per violenza su una minore disabile: svolta nella perizia L'Unione Sarda.it

Orrore a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 26 anni ha violentato per mesi la figlia della compagna affetta da disabilità. Il gip di Nola ha emesso una misura cautelare in ...Furci Siculo – Tredici ragazzi del Servizio Civile Universale lavoreranno per ... si tratta del progetto “Assistiamo” con i giovani che si occuperanno di attività relative ai disabili ed anziani ...