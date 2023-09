Raccolta plasma insufficiente | prevista spesa di 179 milioni

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’Italia, pur essendo autosufficiente nelladi sangue, non lo è per il, la parte liquida del sangue necessaria per la produzione dei medicinaliderivati adoperati in molte terapie salvavita, per cui il Programma di Autosufficienza Nazionale per il sangue e i suoi prodotti per l’anno 2023, pubblicato in questi giorni in Gazzetta Ufficiale, prevede unadi 179di euro che andranno a pesare sul Sistema Sanitario Nazionale. Secondo le stime elaborate dal Centro Nazionale Sangue, talesi aggira sui 134per quel che riguarda le immunoglobuline e sui 46per quel che riguarda l’albumina. L’indice di produzione relativo alladi globuli rossi è stato, infatti, di circa 42 ...