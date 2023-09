Quarto Grado | i casi della prossima puntata

Ha così proseguito sempre Tedeschi: "Questo sarà ilanno di risultati in crescita sia a ...c'è stato un cambio di strategia che ha riposizionato Directa come operatore a tutto tondo indi ...... quando si presenta l'occasione per tradurre queste ambizioni in fatti, non si è in(o non si ... Autista positivo all'alcoltest Primaria di, non c'è la prima elementare, ma sono arrivate ...

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: « A “Quarto grado” torniamo a caccia di verità, sperando nella giustizia» Tv Sorrisi e Canzoni

Quarto Grado, stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni Adnkronos

In prima serata su Retequattro. In apertura l’approfondimento sulla vicenda di Marisa Leo e il caso di Liliana Resinovich ...