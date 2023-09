Quando Raw “deruba” NXT

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 21 settembre 2023) Non è proprio una novità che gli atleti già radicati nel main roster vadano a lottare a NXT. Di solito si tratta di wrestler mal impiegati a Raw e Smackdown, portati nello show giallo sperando che si ritrovino. Ci sono stati casi fortunati come Finn Balor e altri meno come Apollo Crews, vedremo altri come Corbin. Ci sono poi delle situazioni diverse, ovverogli atleti vanno a NXT, si prendono un titolo e poi presenziano a entrambi gli show. Mi riferisco alle situazioni attuali di Dominik Mysterio e Becky Lynch. L’obiettivo è chiaro, mandare dei volti noti nel terzo show dovrebbe garantire maggiori ascolti. Dominik è l’heel che raccoglie più fischi di tutti, Becky è tra le lottatrici più amate dal WWE Universe, sono aggiunte che ti danno qualcosa. Non è bastato loro presenziare a NXT, hanno vinto il North American Championship e l’NXT Women’s ...