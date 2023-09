Protesta contro taglio reddito cittadinanza | scontri in piazza Santi Apostoli

(Di giovedì 21 settembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2023 Momenti di tensione eoggi pomeriggio alla manifestazionel'abolizione deldiina Roma. Centinaia di dimostranti, ex percettori di, arrivati da Napoli, appena scesi dal pullman, hanno tentato di sfilare in corteo, nonostante si trattasse di un sit-in, perrele scelte del governo sul lavoro e i sussidi. Le forze dell'ordine, in tenuta anti sommossa, hanno convogliato i manifestanti nei pressi diVenezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Fuori dall'Intercontinental Hotel, il luogo dell'incontro, migliaia di persone - soprattutto israeliani - sono scese in strada in segno diil presidente israeliano e la controversa ...Roberto Mancini, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar e il principe Mohammed bin Salman con in mano un pallone insanguinato. È questa l'ultima provocatoria opera di sensibilizzazione realizzata ...

Onu, la protesta dell'ambasciatore israeliano contro il presidente iraniano Raisi TGLA7

Protesta contro l'abbattimento degli alberi a Canalicchio CataniaToday

Centinaia di dimostranti, ex percettori di reddito, arrivati da Napoli, appena scesi dal pullman, hanno tentato di sfilare in corteo, nonostante si trattasse di un sit-in, per protestare contro le ...I grandi colossi immobiliari vanno espropriati, perché speculano su un diritto fondamentale: quello alla casa. La Linke attacca.