(Di giovedì 21 settembre 2023) Unlegge per «misure urgenti in materia di energia» e «interventi per sostenere il potere d’acquisto», messo a punto al ministero dell’Economia, approda oggi all’esame del preconsiglio dei ministri, in vista dell’approvazione del Consiglio dei ministri,

Una volta pubblicato il dpcm in Gazzetta Ufficiale sarà necessario un ulteriore decreto ministeriale da pubblicare entro 90 giorni per stabilire le ...

...a terra per persone soccorse in mare in Italia Il ministero degli esteri tedesco èa erogare ... 21 set 15:16 Piantedosi: "Dopo ilCutro arrestati 100 trafficanti" Con l'entrata in vigore ...... tra i 1600 e i 1800 euro', dice all'Adnkronos l'esponente dem, che èa rescindere nel caso ... Ma cos'è il Cal E' un organismo di controllo costituito condel presidente della Regione, ...

Pronto un decreto su bonus benzina e riscaldamento per i redditi bassi Corriere della Sera

Tracciabilità dei rifiuti, pronto il primo decreto direttoriale del RenTRi Ricicla News

Un decreto legge per «misure urgenti in materia di energia» e «interventi per sostenere il potere d’acquisto», messo a punto al ministero dell’Economia, approda oggi all’esame del preconsiglio dei min ...Sintesi dell'intervista al Presidente dell'Assemblea nazionale del PD e della Regione Emilia Romagna di Carlo Bertini tratta da La Stampa ...