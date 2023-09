Probabili formazioni Sheriff-Roma | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Belotti guida l’attacco giallorosso | Luvannor o Ankeye per i padroni di casa

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tutto pronto per il debutto dellain Europa League. I giallorossi scenderanno in campo oggi, giovedì 21 settembre, alle 19.45 sul campo delloallenato dall’italiano Roberto Bordin. La gara, valida per il gruppo G, sarà visibile sia su Sky che su DAZN. Il match sarà diretto dal lettone Treimanis. Il tecnico deididovrebbe optare per il 4-1-4-1 e non per il 5-3-2, con Koala tra i pali e Zohouri, Garananga, Tovar e Artunduaga in difesa. Bordin recupera il capitano Talal che agirà davanti alla difesa, mentre Ricardinho dovrebbe essere impiegato a gara in corso. Mbekeli e Joao Paulo saranno gli esterni di un centrocampo completato da Badolo e Ademo. In attacco uno tra(favorito) e. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in ...