PRIMO APPUNTAMENTO | RECORD PER IL DATING CONDOTTO DA FLAVIO MONTRUCCHIO CHE BATTE RAI3

Primo Appuntamento 2023, Real Time: single seconda puntata Io Donna

Flavio Montrucchio con Primo Appuntamento batte Rai 3 ilmessaggero.it

Infine l’air show previsto il 1° ottobre a Pisa: qui è direttamente il sindaco Michele Conti a chiedere all’Aeronautica di «rinviarlo alla prossima primavera come prima manifestazione ... vivere in ...La missiva inviata da Michele Conti all’Aeronautica Militare "Non vi sono le condizioni per vivere serenamente l’evento".