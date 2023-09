Portofino | una via dedicata a Silvio Berlusconi | arriva il necessario ok della Prefettura di Genova

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ora sono stati compiuti tutti ii passi ufficiali. I funzionaridihanno infatti concesso al Comune dila deroga per potere intitolare una via del celebre borgo all’ex premier. L’atteso appuntamento avverrà sabato 14 ottobre. Normalmente, prima di p

... l'ingresso di aria fredda in quota legato al transito dell'asse di saccatura determinaresidua ... Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa dafino al confine con la Toscana, ..., in Liguria, sarà la prima località in Italia ad intitolarevia a Silvio Berlusconi . E la cerimonia di inaugurazione, già fissata dal sindaco, Matteo Viacava, si svolgerà il prossimo ...

A Portofino la prima strada in Italia intitolata a Silvio Berlusconi La Repubblica

La prefettura concede la deroga, a Portofino via Berlusconi Agenzia ANSA

I funzionari della Prefettura di Genova hanno concesso al Comune di Portofino la deroga per potere intitolare una via del celebre borgo all’ex premier Silvio Berlusconi. L’intitolazione avverrà il 14 ...La famiglia Cerea ha deciso di ampliare i suoi spazi: vicino al tristellato Da Vittorio ha intenzione di aprire il più informale DaV Cantalupa ...