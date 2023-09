Poppi | anziano trovato a terra in arresto cardiaco | rianimato e trasportato all’ospedale di Careggi

Leggi su lortica

(Di giovedì 21 settembre 2023) I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 12.33 in piazza Garibaldi a, per soccorrere un uomo di 80 anni, rinvenuto aaccanto alla sua bicicletta in. Intervenuti: l’ambulanza Misericordia di Bibbiena, l’elisoccorso Pegaso 3 e i Carabinieri. L’uomo è statodall’elisoccorsodiin codice 3. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.