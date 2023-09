Piovono nuove tasse | la manovra rischia di essere un salasso per gli italiani

(Di giovedì 21 settembre 2023) Lasarà complicata, questo ormai lo sappiamo da settimane. E ci si attende una legge di Bilancio da lacrime e sangue, con tagli alla spesa,, condoni e un maggior ricorso al deficit. Tappe quasi obbligate per il governo guidato da Giorgia Meloni. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, deve trovare tra i 25 e i 30 miliardi di euro. Mettendo insieme tutti i tagli e lesi può arrivare a circa 20 miliardi (di cui 14 da investire su taglio del cuneo fiscale e riduzione delle aliquote Irpef). Ne mancherebbero altri 5-10 da trovare in altro modo. Ma quali saranno lee quali i tagli del governo? Il taglio delle spese con la: a cosa rinuncerà il governo Partiamo dalla spending review: Giorgetti ha ...

La manovra targata Meloni, tra nuove tasse e tagli, rischia di diventare un salasso per le famiglie italiane.