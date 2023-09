Piero Lissoni | «Impatto ambientale? Parlate con gli artefici della fast fashion»

Leggi su panorama

(Di giovedì 21 settembre 2023) È uno dei maestri del design contemporaneo, collabora con numerosi marchi internazionali, sviluppa progetti di architettura, ha la direzione artistica di importanti aziende e… non le manda a dire. Interrogato sui temi attuali che attraversano il mondo del design ha puntato il dito contro la. Prima di entrare nel dettaglio delle coordinate che oggi ha il suo lavoro. Se invece di parlare di tendenze, parlassimo dell’del vostro lavoro? «Continuate a guidare le vostre auto e a mangiare bistecche? Bene, allora parliamo di cattive coscienze. Noi sostenibili lo siamo da sempre perché facciamo prodotti di grande durevolezza. Un divano di alta qualità, non lo cambi ciclicamente, come se fossimo nel mondomoda. Puoi comprare tre borsette all’anno, non tre divani all’anno, o ...