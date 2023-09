(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma, 21 set. - "Laè una malattia che colpisce fin da piccoli. Tuttavia, ultimamente sono sempre di più glie i giovaniche ne sono affetti. In quest'ultimo caso, l'...

"Le persone con dermatite atopica - spiega- sono persone che tendono a isolarsi, perché non solo è una malattia visibile che comporta problematiche che riguardano la socialità, la ..."Quando è nato il mio primo figlio - afferma Mario, presidente Associazione nazionale dermatite atopica () e FederAsmallergie - non potevo nutrirlo né tenerlo in braccio a causa delle ...

Picozza (Andea), 'dermatite atopica in aumento fra adulti sotto stress' La Gazzetta del Mezzogiorno

Dermatite Atopica e Alopecia Areata: due patologie della pelle, un ... - DottNet

Così Mario Picozza, presidente dell'Associazione nazionale dermatite atopica (Andrea), a margine della conferenza stampa 'Dermatite atopica ed alopecia areata, due patologie, un solo farmaco. Via ...La Giornata Mondiale della dermatite atopica ha creato l’occasione di poter parlare di questa malattia invadente e invalidante alla Camera. E’ intervenuto Mario Picozza, Presidente dell’Associazione n ...