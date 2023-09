Pichetto Fratin balbetta di un nucleare diverso ma sbaglia | il governo ha la testa all’indietro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) di Mario Agostinelli, Alfiero Grandi, Jacopo Ricci, Massimo Serafini* Il ministrosi gonfia come la nota rana e si autodefinisce il ministro più nuclearista che ci sia mai stato. Contento lui se la vedrà con il predecessore Scajola che aveva fatto approvare la legge che poi il referendum popolare del 2011 ha bocciato a grande maggioranza. L’attuale ministro, che sta all’ambiente come la volpe al pollaio, sembra consapevole che ben due referendum popolari in Italia hanno detto no ale dimentica che la Germania ha chiuso definitivamente le sue centrali elettronucleari.di unda quello bocciato dai referendum e fa esempi ridicoli, ignorando che la sostanza del...