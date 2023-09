Picerno-Giugliano oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ecco tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la quarta giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo la sconfitta nello scorso turno, hanno intenzione di tornare al successo davanti ai loro tifosi. La compagine ospite, dal suo canto, spera di conquistare un’importante vittoria in trasferta in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 21 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 259. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.