Piccoli Brividi | la saga letteraria diventa una serie tv

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 21 settembre 2023)(Us Disney+)unatv. Ispirata alla collana di libri di R.L. Stine, la prima stagione arriverà su Disney+ venerdì 13 ottobre. Prodotta da Disney Branded Television e Sony Pictures Television, lain 10 episodi debutterà con un lancio dei primi cinque nell’ambito della collezione Halloween di Disney+, mentre i restanti arriveranno in streaming a cadenza settimanale. Facendo immergere gli spettatori in un mondo di mistero e suspense, la nuovasegue un gruppo di cinque liceali che intraprendono un viaggio difficile per indagare sulla tragica scomparsa, avvenuta tre decenni prima, di un adolescente di nome Harold Biddle, portando alla luce anche ...