Peste suina in Lombardia | allarme per i contagi | 33mila maiali abbattuti Tensione tra attivisti e polizia al Rifugio Cuori Liberi

Leggi su tpi

(Di giovedì 21 settembre 2023) Si fa sempre più serio il problema della pestain. Al momento sono circadalle autorità sanitarie in otto allevamenti intensivi raggiunti dalo, tutti in provincia di Pavia, ma il conto è destinato ad aumentare. E negli ultimi giorni l’epidemia si è avvicinata anche alle aree produttive di Brescia. Secondo gli esperti, inoltre, esiste un rischio molto elevato di nuovi focolai anche in altre regioni nei prossimi mesi. Si intensificano di conseguenza i controlli da parte delle forze dell’ordine nelle zone più colpite per cercare di contenere i. È bene specificare che questa malattia colpisce esclusivamente i suini e il virus non è in grado di compiere il salto di specie, dunque non può infettare l’uomo. Diciotto ...