Perché oggi non c’è l’It Alert a Roma e nel Lazio | l’allarme è stato rinviato

Leggi su tpi

(Di giovedì 21 settembre 2023) . Il motivo Doveva scattare, 21 settembre 2023,pubblico dele nel. Il test, che ha già toccato molte altre regioni d’Italia, èinvecea data da destinarsi. Ma? Qual è il motivo? Non ci sarà dunque il messaggio sul cellulare alle ore 12, per via dell’allerta meteo.infatti nelè prevista allerta gialla per temporali. Questi test infatti possono subire variazioni nel caso in cui i sistemi regionali siano impegnati in attività per eventuali allerte in atto nei giorni del test o per altre situazioni di emergenza. Non è nota al momento in cui scriviamo la data nel qualeverrà recuperato nel ...